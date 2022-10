Вижте светещите оризови полета в Япония

За да привлекат повече туристи, в японската префектура Шимане осветиха терасите с оризови насаждения.

Предполага се, че те съществуват от над 600 години и са сред 100-те най-живописни подобни обекти в Япония.

В проекта са използвани 2800 LED лампи, те се включват автоматично с падането на мрака. Светят в червено, синьо и златно, като всеки от циклите е по 15 минути. #Japan's Illuminated Rice Field is our new favourite holiday display https://t.co/tjTQdzbJFW @CNTraveler #illumination #christmas #lights pic.twitter.com/ZmolCZdHR3 — Japan Embassy Canada (@JapaninCanada) December 18, 2017

За съжаление, изградената специална наблюдателна площадка е в ремонт. Повредена от поройни дъждове през лятото.