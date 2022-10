Ще бъде ли продължено споразумението за износ на зърно от Украйна?

В ООН изразиха предпазлив оптимизъм за евентуалното продължаване на споразумението за износ на зърно от Украйна.

Заместник-генералният секретар на Световната организация Мартин Грифинс каза, че няма нужда от ново договаряне, но трябва да се направи преоценка на определени процедури и те да бъдат опростени. Грифинс е на мнение, че трябва да бъдат премахнати и пречки пред руския износ.

Срокът на договорения между Москва и Киев коридор за износ изтича на 19 ноември. Липсата на сигурност дали споразумението ще бъде продължено вече доведе до повишаване на цените на някои хранителни продукти, съобщи БНР.