САЩ: Русия дава съвети на Иран

Съединените Щати смятат, че има причина да се приеме, че Русия помага на режима в Иран за справяне с протестите за правата на жените там.

Прес секретарят на Белия Дом Карин Жан-Пиер каза, че Русия дава съвети на Иран, заради "богатия си опит при потискане на открити демонстрации". Новината идва в момент, в който Иран е обвинен, че снабдява Русия с бойни дронове използвани от руската армия срещу цивилни граждани в Украйна.

Жан-Пиер се обърна директно към Иран с думите:

"Спрете да убивате хората си и спрете да пращате оръжия на Русия, с които да се убиват украинци".

Нарастващата опасност за Украйна е била засегната и по време на разговорите между гостуващия във Вашингтон израелски президент и американският президент Джо Байдън.

Израел подхождаше с неохота по въпроса за помагане на Украйна, но визитата на Ицхак Херцог в Щатите изпраща сигнал, че Израел е разтревожен от нарастващата роля на Иран в Украйна.