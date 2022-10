В Индия: "Британците ни управляваха 200 години, сега е наш ред"

Той е първият в историята на Великобритания премиер с индийски корени: изборът на Риши Сунак предизвика истинска еуфория в Индия. "Синът на Индия се извисява над империята", ликуват индийски издания.

В индийската столица Делхи не е нужно да търсите дълго, за да откриете щастливи хора от това, че Риши Сунак стана британски премиер. Много се гордеем с него, споделя пред репортер една жена на улицата, а друг минувач казва: "Когато някой от индийски произход стане британски министър-председател, т.е. на страната, която ни е управлявала толкова дълго, това е горд момент за цяла Индия".

Еуфорията се усеща навсякъде. "Историята получава своя индийски обрат", гласи заглавието на големия всекидневник Индустан Таймс. "Синът на Индия се извисява над империята", ликува новинарският канал NDTV. Настроението е осезаемо и по индийските улици. "Британците ни управляваха в продължение на 200 години и вярвам, че сега индийците ще управляват Великобритания през следващите 200 години", гласи един от коментарите.

Детайлите от живота на Сунак едва ли играят особено голяма роля за всичко това. Корените му наистина водят до индийския щат Пенджаб. Неговите родителите обаче са родени в Източна Африка и са част от индийското малцинство там. А самият Сунак е родом от Великобритания, съобщи "Дойче Веле"

Фокусът: Сунак е индуист

Особено забележителен е фактът, че Сунак е практикуващ индуист и публично изповядва тази вяра, посочва Шаши Тарор, депутат от опозиционната партия Индийски конгрес.

"Нека си спомним Чърчил, който се подиграваше, че индуистите са ужасни хора с ужасна религия", припомня Тарор. "А сега тук имаме човек, който не само практикува индуизъм, но и е положил клетва върху свещената книга на индуизма - Бхагавад Гита. И който е споделял снимки в Туитър как се кланя на крави и на бог Кришна."

"Трудно е да си представим нещо подобно в Индия"

Въпреки това опозиционният политик Тарор признава, че трудно подобно нещо може да се случи в днешна Индия: "Можете ли да си представите един открит християнин или открит мюсюлманин, който публично отстоява вярата си, да бъде приет от БДП като подходящ министър-председател за Индия?"

БДП е партията на управляващите индуистки националисти на министър-председателя Нарендра Моди. Той е обвиняван, че води страната прекалено надясно. Разнообразието в Индия все повече се ограничава в полза на индуисткото мнозинство, коментира Тарор.