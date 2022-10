Риши Сунак отбеляза индийския празник Дивали (Видео)

Новият британски премиер Риши Сунак отбеляза индийския празник Дивали на Даунинг стрийт.

На официална снимка се вижда как първият британски премиер от индийски произход запалва традиционна маслена лампа на събитието. Резиденцията на министър-председателя редовно е домакин на приема за отбелязване на годишния индийски фестивал на светлините.