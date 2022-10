Снимката на украинската "мръсна бомба": каква е истината

Поместената на 24-и октомври в Туитър от руското министерство на външните работи снимка, която уж показва как Украйна подготвя "мръсна бомба", се оказа в крайна сметка направена в Словения през 2010-а година. Съответният туит бе публикуван от словенското правителство на 25-и октомври.

❌ #Disinfo alert 🚨



Good #FactCheck by @govSlovenia on #Russia’s false claims of a dirty bomb in #Ukraine.



What Russia used is actually a 2010 photo of smoke detectors, which belongs to Slovenia’s ARAO radioactive waste agency https://t.co/7toYCxORTL — Oana Lungescu (@NATOpress) October 27, 2022

На снимката в съобщението на руското външно министерство се виждат пакети с неясно съдържание, отбелязани със знака за радиоактивна опасност. Надписът към снимката гласи: "Използвани материали: уран-235, плутоний-239".

Словенското правителство поясни, че на снимката, направена през 2010-а година от словенската Агенция за ядрени отпадъци, се виждат детектори за дим, които "съдържат източници на радиация, но не и изброените радиоактивни материали". Официална Любляна добавя и, че руското външно министерство е използвало снимката без разрешението на Агенцията за ядрени отпадъци.

Западът смята, че Москва търси повод за ескалация

На 23-и октомври руският министър на отбраната Сергей Шойгу се е свързал по телефона с колегите си от Франция, Турция, Великобритания и САЩ, за да ги предупреди, че Украйна вероятно готви провокация с използването на "мръсна бомба" - бойна глава или снаряд, пълни с радиоактивни вещества или отпадъци. Тези руски опасения не са били подкрепени с никакви доказателства.

Украйна решително отхвърли обвиненията, наричайки ги "опасна лъжа". Президентът Зеленски написа в Телеграм, че "ако някой може да използва ядрено оръжие в нашата част на Европа, то това е само един субект - и именно този субект е заповядал на министър Шойгу да звъни по телефона". Киев покани инспекторите от Международната агенция за ядрена енергия да посетят страната, за да се убедят, че Украйна не прави "мръсна бомба".

Шефовете на външните министерства на САЩ, Франция и Великобритания заявиха съвместно, че думите на Шойгу за намеренията на Киев да дискредитира Москва с взрив на атомна бомба "еднозначно не отговарят на истината". "Светът вижда ясно, че това е опит твърдението да се използва като предлог за ескалация", подчертаха те. Същото мнение изрази и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Междувременно вчера Русия проведе тренировка на своите наземни, морски и авиационни стратегически сили за сдържане, в рамките на която бяха изстреляни балистични и крилати ракети, които могат да носят и ядрени заряди, съобщи "Дойче веле"