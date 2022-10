Киев остана без ток

Киев потъна в мрак заради липса на достатъчно ток. На тъмно останаха както жилищните сгради, така и улиците. Спряха и тролейбусите.

Тримилионната столица вероятно няма да има нормално електрозахранване до края на зимата, обяви днес управителят на Киевска област. Руските удари срещу електростанции и далекопроводи рязко свалиха производството. "No gas or no you? No you.

No electricity or no you? No you.

No water or no you? No you.

No food or no you? No you.

Cold, hunger, darkness and thirst are not as terrible and deadly for us as your 'friendship and brotherhood'."



Kyiv's turn for a rolling blackout

📷Reuters pic.twitter.com/dRw2itCdxs — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 26, 2022

Очаква се и отоплението през зимата да бъде затруднено. Киев не е единственият украински град в подобно положение. Русия атакува електростанции в цялата страна, дори на стотици километри от фронта, пише Нова тв.