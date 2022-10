Актриса от "Хрониките на Нарния" се бори с инфекция, разяждаща плътта й

27-годишната актриса Джорджи Хенли, която изигра ролята на Луси Певънси в "Хрониките на Нарния", се бори с инфекция, която разяжда плътта й. Тя разказва за проблема в личния си Инстаграм профил. View this post on Instagram A post shared by Georgie Henley (@georgiehenley)

"Бях на 18 години и следвах в университета, когато се заразих некротизиращ фасциит - рядка и тежка инфекция, която едва не отне живота ми. За да предотвратя ампутация на ръката ми, трябваше да претърпя няколко тежки операции, в които ми присадиха кожа", разказва Хенли.

Актрисата споделя, че й е отнело много време да се излекува не само физически, но и психически. Джорджи смята за важно да разкаже историята си, за да покаже на индустрията, че няма такова нещо като "съвършенство".

"Не се срамувам от белезите си. Те са карта на моето тяло, показват болката ми и най-вече ми напомнят за това, че оцелях. Гордея се, че съм човек с видими белези в тази индустрия", пише още тя.