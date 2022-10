Вижте птица на 2022 година в Нова Зеландия

Орехче от разред врабчоподобни стана птица на годината в Нова Зеландия, предаде ДПА. Този вид се среща единствено по планинските върхове на Южния остров.

Състезанието на горски и птичи видове в Нова Зеландия се провежда с гласуване за любими местни видове. Целта е да се повиши осведомеността за заплахите, пред които са изправени емблематичните за Нова Зеландия животни и птици. През тази година в гласуването са участвали 52 000 души от цял свят.

В понеделник скалното орехче беше обявено за победител за 2022 г. На второ място е малкият пингвин, а на трето – новозеландският планински папагал кеа.

Орехчето не е добре познато в Нова Зеландия, каза Стивън Дей, мениджър на кампанията по избора. Тази птица може да се види в планините на Южния остров и подобно на много други видове страда от вредителите и климатичните промени. Congratulations to the Pīwauwau New Zealand’s bird of the year for 2022. Such a pretty bird.https://t.co/8ksE73VEnD

I voted for the Albatross. pic.twitter.com/Z4zOkmHjD8 — Bill Bennett (@billbennettnz) October 30, 2022

Отличеният вид е дребна птица със зелено оперение и дълги крака, тежаща едва около 20 гр. Предпочита да ходи по снега и скалите, вместо да лети.