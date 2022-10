Основателят на Revolut се отказва от руското си гражданско

Ръководителят и основател на финтех компанията Revolut Николай Сторонски се е отказал от руското си гражданство, съобщават The Telegraph и Forbes, позовавайки се на представител на компанията.

"Ник се отказа от руското си гражданство преди известно време", цитира Forbes представител на Revolut. Компанията не посочва причини за това решение, като отбеляза само, че Сторонски има британско гражданство.

The Telegraph припомня, че бащата на бизнесмена Николай Сторонски-старши, главен изпълнителен директор на "Газпром промгаз", попадна под украински санкции през октомври, и отбелязва, че Сторонски-младши е "в трудно положение": той публично критикува руското правителство от началото на войната, а също така създаде офис в Дубай, за да издържа украински и руски служители.

Сторонски основава стартъпа Revolut през 2015 г. заедно с украинеца Влад Яценко. След избухването на войната Сторонски призова за незабавно прекратяване на военните действия и заяви, че Revolut ще даде възможност на клиентите си да направят дарения за Червения кръст в Украйна.