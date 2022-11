Шакира в болница, грижи се за баща си (Видео)

Шакира е известна с това, че винаги поставя семейството си на първо място. Колумбийската икона преживява трудна година, но се оказва, че има ясни приоритети. Певицата се грижи за баща си, Уилям Мебарак, след като той претърпя инцидент в дома си през май.

91-годишният баща на певицата се възстановява, а Шакира винаги го наблюдава и дори му помага във физиотерапията. Певицата сподели емоционално видео от болницата, в което се радва на възстановяването и раздвижването на краката му. "Животът е нещо, което се осъществява между посещенията в болницата и костюмите за Хелоуин", написа тя, цитирана от HOLA! View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)