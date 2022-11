Крал Чарлз пътувал навсякъде с тоалетна чиния, изработена по поръчка

Крал Чарлз III ще бъде владетел като никой друг. В интервю за Рейчъл Смит от ET Кристофър Андерсен, автор на книгата "Кралят", обяснява защо Чарлз ще бъде "един от най-ексцентричните владетели, които Великобритания някога е имала".

"Той все още пътува с плюшеното си мече от детството", твърди Андерсен. "Той я има още от времето, когато е бил съвсем малко дете. Единственият човек, на когото е било позволено да поправя плюшеното мече на крал Чарлз, е бавачката му от детството Мейбъл Андерсън, с която той остава много близък."

Андерсен също така твърди, че Чарлз "пътува с тоалетна чиния, изработена по поръчка". Освен това, макар Андерсен да твърди, че Чарлз е отрекъл, "хора, които работят в двореца, хора, които са работили за него, казват, че когато отива на вечери в чужди домове, често води собствения си готвач, за да могат да му приготвят храна, която той ще яде отделно на масата".

"Мисля, че една от най-забавните странности - редица кралски особи имат това, кралицата също го е имала - не обича квадратни кубчета лед", твърди Андерсен. "Те носят със себе си поставки за кубчета лед, носят ги със себе си, където и да отидат, защото не харесват звънливия звук, който издават квадратните кубчета." Освен всички странности на Чарлз, Андерсен твърди, че новоизлюпеният монарх е "много капризен".

"Всъщност той има избухлив характер", твърди Андерсен. "Той е много способен да изпада в ярост бързо."

Според Андерсен днешното поведение на Чарлз до голяма степен се дължи на възпитанието, което е получил от родителите си - покойната кралица Елизабет II и принц Филип.

"Когато му е направена операция на сливиците, когато е имал много тежък случай на грип, когато е паднал по стълбите и си е счупил глезена, когато му е направена спешна операция на апендикса на 13-годишна възраст, нито майка му, нито баща му са го посетили в болницата.", продължава Андерсен.

По-късно Чарлз е изпратен в шотландски пансион - преживяване, което той описва като "чист ад".

"Това, през което е преминал, наистина е доста тревожно. Като момче, като млад мъж, той редовно е бил бит от по-големи ученици, пръскан е със студена вода. Бил е блъскан и повалян на земята", твърди Андерсен. "Той пишеше умолителни писма до родителите си да го вземат от училището... По днешните стандарти това би приличало на тормоз или откровено малтретиране на деца и въпреки това родителите му са си затваряли очите за това. Мисля, че това е предизвикало огромна неприязън."

В крайна сметка през 1981 г. Чарлз се жени за принцеса Даяна. Преди да се разведат през 1996 г., двойката има две деца - принц Уилям и принц Хари. Даяна умира през следващата година.

"Повечето хора биха се изненадали колко емоционален стана той, когато научи за смъртта на Даяна. Те бяха започнали да поправят отношенията си до известна степен. Най-накрая, след години на известни войни във вестниците... бяха постигнали нещо като примирие", казва Андерсен. "Когато... той получи новината по телефона, че Даяна е починала, той нададе този вой, който един от слугите му описа като вик на мъка... Това беше майката на децата му, така че той го оцени."

Когато дойде време за погребението на Даяна, Чарлз накара Уилям и Хари да вървят зад ковчега на майка си - нещо, за което според Андерсен Чарлз изпитва "огромна вина".

"И Уилям, и Хари сравнително наскоро говориха за степента, в която все още страдат. Това наистина е случай на посттравматично стресово разстройство. Те все още страдат", казва Андерсен. "Чарлз и Филип всъщност убедиха момчетата да вървят зад ковчега - нещо, което и Уилям, и Хари заявиха, че от никое дете не бива да се иска да прави. Хари казва, че полетът до Лондон наистина е отключващо събитие за него. Всеки път, когато се връща в Англия, той си мисли за този ден, когато е вървял зад ковчега на майка си."

Едва през 2005 г. Чарлз получава разрешение да се ожени за Камила Паркър Боулс, сега кралица-консорт, за която се знае, че е "любовта на живота му". Все пак Чарлз е бил наясно, че "той и Камила биха могли да бъдат представени като злодеи" след смъртта на Даяна.

"Мисля, че най-голямата задача пред Чарлз в момента е да представи Камила на британския народ", казва Андерсен. "Сега дори се говори за това, че той ще се отърве от аспекта на консорт, така че тя ще бъде кралица Камила... Да убедиш британците в това е едно, но съвсем друго е да гледаш как короната ще бъде поставена на главата ѝ до Чарлз, когато ще се състои коронацията през май. Това ще отблъсне много хора."

Заради всичко, което е преживял, Андерсен казва, че Чарлз "се е възприел като това, което британците наричат winger, което е жертва".

"Той винаги се е представял за жертва, а ролята на Камила винаги е била да потиска това", казва Андерсен, цитиран от dir.

Сега, в новата си роля, Андерсен очаква Чарлз да направи "някои смели стъпки".

"Той е чакал 70 години, за да поеме тази работа. Това е повече от всеки друг предишен монарх", обяснява Андерсен. "Той вече предприе някои стъпки, за да намали малко монархията... Той продаде 15 от скъпите състезателни коне на майка си... Ще има и други съкращения. Те ще разгледат и обиколят някои от дворците и музеите".

"Мисля, че един от най-интересните ходове, който Чарлз всъщност предложи преди години, е да извади някои от по-известните кралски особи от кралската заплата", добавя той. "Например, в един момент той предложи принцеса Беатрис и принцеса Юджийн, децата на Андрю и Фърги, да станат дами, да бъдат помолени да се откажат от титлите си на принцеси."