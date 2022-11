Конфискуваха яхта, свързана с шефа на "Ростех"

Съд в Барселона конфискува яхта, свързана със семейството на ръководителя на "Ростех" , съобщи Bloomberg. Това става след молба на собствениците на док MB92, в която се твърди, че собственикът й не е плащал за дока и поддръжката от юни. Според испанското издание El Confidencial съдът е разпоредил конфискацията на 2 ноември.

85-метровата яхта Meridian A, оценена на 140 млн. долара, от март е под санкции от Европейския съюз. Доскоро тя се е казвала "Валери". На 26 октомври El Confidencial написа, че яхтата се е опитала да напусне пристанището на Барселона, но властите не са ѝ разрешили да излезе в открито море. Според вестника собственикът е сменил името ѝ за целта.

Корабът е собственост на офшорна компания на Британските Вирджински острови, притежавана от доведената дъщеря на Чемезов - Анастасия Игнатова.

След избухването на войната в Украйна в Европа бяха "арестувани" няколко яхти на руски бизнесмени или свързани с руски официални лица. В Германия това се случи с яхтата Dilbar, свързана с бизнесмена Алишер Усманов. Във Франция и Испания бяха "арестувани" Amore Vero и Crescent, свързани с шефа на "Роснефт" Игор Сечин. В Испания това сполетя яхтата Lady Anastacia, която местните правоприлагащи органи свързват с ръководителя на "Рособоронекспорт" Александър Михеев, пише OFFNews.