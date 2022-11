Канада изгони 3 китайски фирми, които добиват редки метали

Канада нареди на три китайски компании да продадат дяловете си в канадски фирми за редки метали, позовавайки се на съображения за “национална сигурност”, съобщи АП.

Дружествата, на които е наредено да продадат своите дялове, са Sinomine (Hong Kong) Rare Metals Resources Co Ltd, Chengze Lithium International Limited и Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd, се казва в изявление.

Канадските служби за национална сигурност и разузнаване са извършили “строг контрол” на дружествата преди вземането на решението, заяви Франсоа-Филип Шампан, министър на иновациите, науката и промишлеността.

“Въпреки че Канада продължава да приветства преките чуждестранни инвестиции, ние ще действаме решително, когато инвестициите застрашават националната ни сигурност и нашите вериги за доставка на критични минерали”, каза Шампан.

Редкоземните метали се смятат за съществени за зелените технологии на бъдещето и намират приложение в електрониката, аерокосмическата, автомобилната и отбранителната промишленост.

Изявлението дойде пет дни след като Канада затегна разпоредбите си за инвестиции в редки метали за чуждестранни държавни предприятия, позволявайки инвестиции само “по изключение”.

Отава е създала списък с 31 така наречени “критични метали”, които смята за жизненоважни за собствения си икономически просперитет, включително кобалт, литий и манган, използвани в слънчеви панели, вятърни турбини и батерии за електрически превозни средства.

През последните две десетилетия Китай е инвестирал милиарди долари в Канада, за да си осигури доставки на редки метали. За много от тях