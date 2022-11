Папата към властта в Ливан: Загърбете личния си интерес и изберете президент

Първо Бог, след това родината, след това интересите, добави папата при завръщането си от четиридневното посещение в Персийския залив

Възползвам се от този момент, за да отправя призив към ливанските политици: оставете настрана личните си интереси, погледнете страната и постигнете споразумение. Това заяви папа Франциск на пресконференция на борда на самолета, с който се връща от Бахрейн. Първо Бог, след това родината, след това интересите, добави папата при завръщането си от четиридневното посещение в Персийския залив, съобщава БТА. Повод за призива към ливанските политици е безпрецедентната криза, в която остана страната, след като остана без действащ президент.

"Нямам предвид да спасяваме Ливан, защото ние не сме спасители. Но моля: подкрепете Ливан, помогнете му. Нека Ливан възвърне величието си", добави той като изрази увереност, че има начини за това.

Франциск изпитвал "болка от страданията" на страната, където 80% от населението сега живее под прага на бедността.

"Работим по най-добрия възможен начин, за да се борим срещу педофилските престъпления в Църквата, увери папа Франциск днес на същата пресконференция, като същевременно изрази съжаление, че някои в институцията "все още не виждат ясно това".

"Това е непрекъснат процес, който ние провеждаме със смелост и не всеки има тази смелост", добави папа Франциск, като подчерта, че по-рано "някои неща бяха скрити". Сега, въпреки "изкушението за компромис", "волята на Църквата е да изясни всичко", увери още той.

"Църквата трябва да се срамува от лошите неща, като същевременно благодари на Бога за добрите неща, които е направила", подчерта папата.

Франциск предупреди германските католици да не правят прекалено драстични промени. "Казвам на германските католици: Германия има страхотна протестантска църква, но не искам друга, защото няма да е толкова добра", заяви ръководителят на католическата църква на пресконференцията, като подчерта, че иска католическата църква да остане католическа.

Ватиканът следи с критично око развитието в германската католическа църква, която се стреми към широкообхватни реформи с процес, който нарича Синодален път. Той предвижда допускане на жени до висши църковни постове. През юли немските реформатори получиха критика от Ватикана. "Синодалният път в Германия няма властта да задължава епископите и вярващите да приемат нови форми на ръководство и нови ориентации на доктрината и морала", пишеше в писмото от папата.

Pope Francis answers reporters' questions during the flight back to Rome, after his apostolic journey to Bahrain, November 6, 2022. Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS

Pope Francis answers reporters' questions during the flight back to Rome, after his apostolic journey to Bahrain, November 6, 2022. Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS

Pope Francis answers reporters' questions during the flight back to Rome, after his apostolic journey to Bahrain, November 6, 2022. Maurizio Brambatti/Pool via REUTERS