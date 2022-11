Първа официална среща на Риши Сунак и Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Риши Сунак се срещнаха в понеделник за първи път в новото качество на Сунак в кулоарите на 27-ата конференция на OOН за изменение на климата в Египет (COP27).

“Изправени сме пред много общи предизвикателства, от справянето с изменението на климата и енергийния преход до войната на Русия срещу Украйна”, написа Фон дер Лайен в Туитър. “Очаквам с нетърпение конструктивно сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство въз основа на нашите споразумения”, добави тя, цитирана от bg-voice.

Малко след като стана министър-председател, Сунак отбеляза след първия си телефонен разговор с Фон дер Лайен, че Лондон и Брюксел “ще работят заедно като приятели и съюзници, за да се справят с предстоящите предизвикателства”.