Украйна получи нови западни системи за противовъздушна отбрана

Украйна обяви днес, че е получила от САЩ, Испания и Норвегия нови системи за противовъздушна отбрана, предназначени да противодействат на масираните бомбардировки на Русия, насочени срещу критична инфраструктура, предаде Франс прес.

„Системите за противовъздушна отбрана "НЕЙСАМС" и "Аспид" пристигнаха в Украйна! Тези оръжия значително ще укрепят украинската армия и ще направят нашето небе по-безопасно“, написа в Twitter украинският министър на отбраната Олексий Резников.

"Ще продължим да сваляме вражеските оръжия, които ни атакуват. Благодарение на нашите партньори Норвегия, Испания и САЩ", добави той. Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

Украйна от седмици настоява пред своите западни съюзници за доставки на модерни системи за противовъздушна отбрана, след като Москва засили ударите по електрическата и водната инфраструктура, причинявайки масови прекъсвания на електроснабдяването и водоснабдяването с наближаването на зимата, предаде БТА.

Други страни като Германия или Франция вече са доставили системи за противовъздушна отбрана на Киев.