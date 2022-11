Ще участва ли Путин в срещата на Г-20?

Президентът на Русия Владимир Путин ще вземе решение за участие в срещата на Г-20 до края на седмицата, съобщи прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков, цитиран от руската информационна агенция РИА Новости.

„Ще информираме, ще ви информираме всички, когато бъде взето решение", каза говорителят на Кремъл.

В края на октомври Путин каза, че не изключва участието си в събитието. В същото време държавният глава подчерта, че Русия определено ще бъде представена на срещата на високо ниво.

На събитието е предвидено да присъства и президентът на САЩ Джо Байдън. В същото време не се предвиждат официални контакти между лидерите на Русия и САЩ. В средата на октомври Путин отбеляза, че не вижда нужда от преговори с американския си колега. Освен това в момента няма платформа за такава комуникация. В същото време Путин призова да попитат Байдън дали самият той е готов за преговори с Москва.

На свой ред американският лидер каза, че "няма да се среща" с руския президент на Г-20. В същото време ръководителят на Съединените щати даде да се разбере, че няма да се свени да общува с Путин, ако той предложи да обсъдят съдбата на американците Бритни Грийнър и Пол Уилън, които са затворени в Русия, съобщава информационната агенция.

Както уточни Песков в края на октомври, платформа за разговор между двамата лидери може да бъде желанието на Вашингтон да се вслуша в опасенията на Москва, включително тези, свързани със сигурността.

В края на септември Джакарта обяви, че индонезийското правителство се готви да приеме руския лидер. Според ръководителя на президентската администрация Херу Буди Хартоно сценарият за придружаване на Путин по време на визитата се обсъжда на най-високо ниво.