Турция ще плаща руския газ в рубли

Турция и Русия постигнаха консенсус за взаимни разплащания в национални валути, включително в енергийния сектор. Това обяви министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Фатих Дьонмез днес.

"Търговията ни с Русия продължава на много фронтове. Енергетиката несъмнено е един от най-големите разходи, но тя е свързана и с туризма, с хранителните продукти. В продължение на почти 5-6 години и двамата лидери (президентите на Турция и Русия и Владимир Путин - бел. ред.) изразяват намерение да продължат пътя към търговия в национални валути. Към момента процеса се ускорява. По време на последните ни срещи беше постигнато споразумение да плащаме руския газ в рубли. Във връзка с това, разбира се, е необходимо да се завършат някои технически дейности", каза той в интервю за телевизия TRT.