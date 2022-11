Не ближете тази жаба, предупреждават от Националната паркова служба на САЩ

Трябва да се въздържате от близане на пустинната жаба Сонора, предупреждават от Националната паркова служба на САЩ. ALL GLORY TO THE HYPNOTOAD!!! 🌀🌀



The Sonoran desert toad (Bufo alvarius) is one of the largest toads found in North America, measuring nearly 7 inches (18 cm). Will it hypnotize you with its large oscillating multicolored eyes? That’s just silly….MUST SHARE TOAD FACTS!!! pic.twitter.com/78GIcco7rm — National Park Service (@NatlParkService) November 1, 2022

Във вторник службата използва Facebook, за да предупреди минувачите да бъдат внимателни с пустинната крастава жаба Сонора, известна още като краставата жаба на река Колорадо. Тя е една от най-големите жаби, открити в Северна Америка, с размери до 20 сантиметра.

Но жабите, открити в югозападната част на Америка, се гордеят и с друга уникална характеристика - те „имат видни паротидни жлези, които отделят мощен токсин“, според NPS. Паротидните жлези се намират точно зад очите на жабата, пише NOVA.