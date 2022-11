Почина актьорът Лесли Филипс, озвучавал Сортиращата шапка в "Хари Потър"

Звездата от поредицата Carry On Лесли Филипс почина на 98-годишна възраст. По-младите фенове познават гласа му от филмите за Хари Потър, където той озвучаваше Сортиращата шапка.

Актьорът, известен най-вече с фразите си "Ding Dong", "Well, Hello" и "I Say", се е борил дълго време със заболяване. Филипс, звезда от 150 филма, получи инсулт през 2015 г. и през последните няколко години се възстановяваше в дома си.

Родената в Тотнъм филмова легенда участваше в няколко британски телевизионни драми, сред които "Мистериите на Рут Рендъл", "Револвер" и "Марпъл" на Агата Кристи.

Той е роден на 20 април 1924 г. в семейство от работническата класа и прави първите си филмови изяви като дете през 30-те години на миналия век. По време на Втората световна война през 1943 г. е назначен като втори лейтенант в Кралската артилерия, а през 1944 г. е прехвърлен в леката пехота на Дърам. Но смъртта му - близо две години след смъртта на Барбара Уиндзор - означава, че от филмите Carry On (1964-1977) , които го направиха огромна звезда, е останал само Джим Дейл, съобщи "Дейли мейл".

Филипс обръща гръб на холивудската си кариера, за да се присъедини към актьорския състав на Carry On и да бъде със съпругата си Пени Бартли и четирите им деца. По-късно той разкрива, че му е харесвало да бъде "обожаван" от публиката и че е искал хората да гледат отвъд "развратния глупак", който той играел.