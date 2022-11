Заради ебола Уганда съкращава учебния срок с 2 седмици

Уганда ще съкрати с две седмици учебния срок, за да ограничи ежедневния контакт между учениците и по този начин ограничи разпространението на еболата, предаде Ройтерс, позовавайки се на министъра на образованието.

Властите се борят да овладеят разпространението на много заразната и смъртоносна хеморагична треска ебола. Епидемията засегна столицата Кампала с население от около 2 милиона души.

По данни на здравното министерство до вчера в Уганда бяха потвърдени 135 случая на зараза и 53 смъртните случая. Министърката на образованието Джанет Катаха Мусевени каза, че правителството е решило да затвори детските градини, началните и средните училища на 25 ноември, защото пълните класни стаи създават риск от разпространение на вируса. „По-ранното спиране на учебния процес ще намали събирането на много деца на едно място, където те са в ежедневен близък контакт с техни съученици, учители и персонал, и това улеснява разпространяването на вируса“, каза Мусевени в изявление, цитирана от БТА.

Учениците в Уганда в момента са в третия и последен срок за календарната година, в края на който се явят на изпити. При децата са потвърдени 23 случая, 8 от които са завършили със смърт, каза Мусевени.