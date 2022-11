Екоактивисти се залепиха за картина на Уорхол в Австралия (Видео)

Екоактивисти се залепиха за картина на Анди Уорхол в Националната художествена галерия в Канбера, съобщи Ройтерс.

Това е поредната подобна демонстрация в художествени галерии по света.

Видео, публикувано от организацията "Спрете субсидиите за изкопаемите горива", показва две жени, които залепват ръцете си към картината на Анди Уорхол "Супата Кембъл I", изложена в Националната художествена галерия в Канбера. Виждат се и няколко сини драсканици върху предпазното стъкло на картината.

"Анди Уорхол изобрази в тази емблематична серия консуматорството, което е полудяло", заявява протестиращата Бони Касен в изявление, споделено от групата на активистите. "А сега имаме капитализъм, който е полудял. Семействата са принудени да избират между лекарства и храна за децата си, докато компаниите за изкопаеми горива имат рекордни печалби." Stop Fossil Fuel Subsidies is highlighting the danger of capitalism by glueing onto Andy Warhol. Art depicting consumerism gone mad. While Australians starve, Government pays $22,000 a minute to subsidise fossil fuels. #StopFFS #Auspol #Cop27 #ClimateCrisis #FireproofAustralia pic.twitter.com/acSbRO1mWs — Stop Fossil Fuel Subsidies (@stopffsubsidies) November 9, 2022

Екоактивисти по целия свят използват демонстрации пред известни произведения на изкуството, за да привлекат вниманието към своите каузи, предаде БТА.

През октомври активистката Фийби Плъмър хвърли доматена супа върху картината на Винсент Ван Гог "Слънчогледи" в Националната галерия в Лондон. Въпреки че картината беше зад стъкло, супата нанесе щети на рамката. Подобни протести имаше също в Германия, Италия, Нидерландия.