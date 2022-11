Италиански карабинери ще помагат на полицейските части в Косово

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел потвърди, че в Косово е пристигнал отряд от италиански карабинери за подсилване на полицейските части на мисията на ЕС в областта на върховенството на закона (ЕУЛЕКС), предаде КосоваПрес.

Борел написа в Туитър, че ЕУЛЕКС ще изпълни задължението си да гарантира стабилност. At these tense times in Kosovo, EU’s Rule of Law Mission #EULEX fulfils its duty to ensure stability: @Eurogendfor gendarmes from @_Carabinieri_ landed tonight to temporarily reinforce @EULEXKosovo's Formed Police Unit. EULEX will continue supporting a safe and secure environment pic.twitter.com/Suuo78fJRC — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 8, 2022

„В тези напрегнати времена мисията на ЕС за върховенство на закона (ЕУЛЕКС) изпълнява задължението си да гарантира стабилност: Жандармерията и карабинерите пристигнаха тази вечер (вчера вечерта – бел. ред.), за да подсилят временно полицейските части на ЕУЛЕКС-Косово. ЕУЛЕКС ще продължи да подкрепя сигурна среда“, написа Борел в Туитър.

Ситуацията в северната част на страната се изостри след прилагането на решението на косовското правителство за пререгистрация на автомобилите на сръбските граждани, които имат нелегални сръбски номера, с нови номера RKS, предаде БТА.

Държавните лидери в Косово смятат, че събитията на Север не са свързани с регистрационните табели, а с отхвърлянето на френско-германското предложение от страна на Белград, който се опитва да прикрие това зад камуфлаж, като подклажда размирици, пише КосоваПрес.