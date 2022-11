Яйца полетяха към британския крал по време на техен ангажимент в Северна Англия. Полицията задържа мъж, който замерил с яйце британския крал Чарлз Трети и съпругата му, кралица Камила, предаде БТА. Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene.



More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz — ITV News Calendar (@itvcalendar) November 9, 2022

Инцидентът станал при пристигането на кралската двойка за традиционна церемония в град Йорк. Мъжът не улучил и яйцето паднало близо до монарха. Полицейски служители се втурнали да задържат протестиращия, който скандирал лозунги. The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC — DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022

Чарлз и съпругата му са на двудневно посещение в Северна Англия.