Назначеният от Русия зам.-ръководител на Херсонска област е убит в катастрофа

Стремоусов публикуваше редовно видеа в социалните медии за ситуацията на фронтовата линия

Кирил Стремоусов, назначеният от Русия заместник-ръководител на южната Херсонска област на Украйна, загина в сряда в автомобилна катастрофа, предадоха руските държавни информационни агенции.

Стремоусов беше едно от най-известните публични лица по време на руската окупация на Украйна, използвайки социалните медии, за да разпространява агресивни изявления, последното от които се появи в сряда сутринта. The elimination of #Stremousov could have been organized by the Russian special services, political scientist Ivan Preobrazhensky believes.



On the video - Stremousov's last performance today, in which he claims that "everything is stable"😁 🧵⬇️ pic.twitter.com/mdwiS3Um2Y — Albina Fella ✙ 🇪🇺🇺🇦 (@albafella1) November 9, 2022

Агенция ТАСС съобщи, че пресслужбата на ръководителя на региона е потвърдила смъртта му. Точните обстоятелства, при които той е загинал, остават неясни. Русия анексира южната област Херсон на Украйна и три други миналия месец, след като организира така наречените референдуми, определени като незаконни от Киев и Запада.

Стремоусов публикуваше редовно видеа в социалните медии - включително от превозни средства, движещи се с висока скорост - за ситуацията на фронтовата линия.

Напоследък той призоваваше цивилните да се евакуират от западния бряг на река Днепър в лицето на нарастващата украинска контраофанзива, информира NOVA. Киев се опитва да си върне територията, превзета от руските сили в първите дни на войната.