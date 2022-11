Продават на търг в Ню Йорк череп на Тиранозавър Рекс

По време на търг на 9 декември в Ню Йорк ще бъде продаден череп на Тиранозавър Рекс.

„Това е един от най-запазените черепи, намирани някога“, каза Касандра Хатън, старши вицепрезидент и глобален ръководител на отдела за наука и популярна култура.

Според Хатън малки белези по челюстта показват, че динозавърът е умрял в резултат на атака от паразит. „Удивително е да си помислим, че такъв огромен звяр, нещо толкова ужасно, може да бъде повалено от нещо невидимо“, каза тя.

Тиранозаварът е кръстен Максимус. Това е обичайно име, давано на римските военни командири, което почита страховитата репутация на Рекс на ловец и боец. Невероятният череп е открит и изкопан на частна земя в окръг Хардинг, Южна Дакота, съобщи NOVA.