Иранските власти задържаха представител на лондонска телевизия

Иранските власти арестуваха представител на базирана в Лондон опозиционна телевизия, докато се е опитвал да напусне територията на Иран, предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на продължаващите в Ислямската република демонстрации, които бяха провокирани от смъртта на 22-годишната Махса Амини, която бе арестувана за неспазване на строгите правила за обличане и за която се предполага, че е станала жертва на полицейско насилие.

Във вторник иранският министър на разузнаването окачестви въпросната телевизия като терористична организация.

"Неотдавна агентът (арестуваният представител на базираната в Лондон телевизия) е извършил многобройни дейности и действия по оклеветяването на Ислямската република, подтиквал е младежта към бунт и е всявал страх сред хората", съобщава агенция Фарс, цитирана от БТА.

Засега Ройтерс не успява да осъществи контакт с телевизията.

Според иранските власти зад опозиционната медия, която подробно отразява протестното движение, стои Саудитска Арабия.