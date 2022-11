Китайският пътнически самолет С919 с нови 300 поръчки в Джухай

Китайската корпорация за търговски въздушни превозни средства (Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. / COMAC) съобщи, че е получила 300 нови поръчки за нейния пътнически самолет C919 на 14-ото китайско международно изложение за авиация и космонавтика (Airshow China), което се провежда в момента в град Джухай, провинция Гуандун, съобщава радио Китай.

Поръчките са от седем местни лизингови фирми, а именно China Development Bank Leasing, ICBC Leasing, CCB Financial Leasing, BOCOM Leasing, CMB Financial Leasing, SPDB Financial Leasing и Suyin Financial Leasing.

В края на септември S919 е сертифициран от Китайската администрация за гражданска авиация, което е важна стъпка към неговото по-широко навлизане на пазара, а посетителите на изложението в Джухай имат възможност да го видят в полет.