19-годишен мъж стана кралица на красотата в САЩ

19-годишният мъж Браян Нгуен стана кралица на красотата на конкурс в американския окръг Дери в щата Ню Хемпшир. Brian Nguyen, a trans social media influencer, won the local @MissAmerica beauty pageant in Derry, NH. The organization offers scholarships to women & girls.



Một cô gái Việt kiều chuyển giới béo phì đã thắng cuộc thi sắc đẹp ở New Hampshire. https://t.co/npEbCgw8pP — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 10, 2022

Нгуен е транссексуален, като е роден мъж. Той става първият транссексуален мъж, който печели състезание за красота, провеждащо се под егидата на конкурса "Мис Америка". Brian Nguyen, a trans Vietnamese-American social media influencer, celebrated winning the local @MissAmerica beauty pageant in Derry, NH by eating a burger on video. Nguyen says she advocates for marginalized women. https://t.co/npEbCgf5nP pic.twitter.com/cPeJLk17qV — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 10, 2022

Сега Нгуен ще премине към следващия етап от състезанието и ще се опита да спечели титлата "Мис Хемпшир". Ако това се случи, „красавицата“ ще стигне до финала на „Мис Америка“. A biological male won “Miss Greater Derry” which is a beauty pageant in New Hampshire under the “Miss America” organization. pic.twitter.com/aME4Gd4bhm — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 9, 2022

Нгуен също ще получи стипендия от една от благотворителните фондации, които награждават млади жени "за техните отлични постижения в училищната дисциплина и талант", предаде "Телеграф".