Джефри Ховениер: САЩ няма да подкрепят форма като Република Сръбска в Босна и Херцеговина

Американският посланик в Косово Джефри Ховениер заяви, че преговорите за формирането на Съюз на общините със сръбско мнозинство в Косово трябва да започнат спешно, съобщава вестник "Данас". В интервю за няколко медии в Прищина той каза, че САЩ никога не са подкрепяли и няма да подкрепят форма като Република Сръбска в Босна и Херцеговина.

"Предложението за Съюза трябва да бъде на масата", каза Ховениер.

Той призова правителството на Косово да отложи с десет месеца изпълнението на решението за пререгистрация на автомобилите със сръбски номера с номера RKS (Република Косово).

"Правителството на Косово не трябва да започва да наказва шофьорите, които карат автомобили със сръбски регистрационни номера", каза посланикът.

Изявлението на Ховениер идва пет дни след като косовски сръбски служители напуснаха институциите на Косово, включително парламента и правителството, заради решението за пререгистрация на автомобилите.

Посланикът добави, че правителството на Косово трябва да подаде ръка на сръбската общност с надеждата, че нейните представители ще се върнат в институциите на Косово.

"Всички сме загрижени за ситуацията в северно Косово, защото тя има потенциал да ескалира", каза той и добави, че всички страни трябва да намалят напрежението.

Напускането на сърбите, служители в косовските институции, последва призива на близката до Белград партия Сръбска листа за бойкот на официалните институции, за да изразят несъгласието си с решението на косовското правителство да приложи решението за пререгистрация на автомобилите.

Американският посланик добави, че през последните дни е бил в тясна комуникация с правителството на Косово, но не може да потвърди, че то е предприело поисканите мерки и напомни, че и Косово, и Сърбия трябва да прилагат договореното в Брюксел.

Запитан сгреши ли правителството на Албин Курти, като не отложи решението с десет месеца, посланикът отговори, че би предпочел да каже какво искат САЩ от правителството на Косово по отношение на регистрационните номера - да се даде повече време, да се работи по този въпрос заедно с общността, която е пряко засегната и която е изразила такава загриженост за текущия план за изпълнение.

"Силата на Косово е, наред с други неща, неговата мултиетничност. Затова се надяваме, че сръбската етническа общност ще участва пълноценно в управлението, всички сме работили за това и всички се надяваме да го постигнем", каза той.

На въпрос взимат ли се решенията на правителството на Косово в координация със САЩ и какво трябва да се направи в тази ситуация, Ховениер отговори: "Първо, смятаме, че оттеглянето на сръбската общност от институциите не е част от решението и има потенциал да увеличи напрежението. Затова се надяваме това да е временно и очакваме да се върнат в институциите. Нашият съвет към правителството в сегашната криза има два аспекта. Единият е да се отложи изцяло смяната на автомобилните табели, за да има повече време; да не се прилагат наказателни мерки, смятам, че това е справедливо искане. И вторият е спешно да започнат преговори за създаване на Съюз на общините със сръбско мнозинство, което в сръбската общност, както и в Белград, се определя като чувствителен и важен въпрос. Ние вярваме, че това е задължение, подписано в Брюкселския процес, ратифицирано е в парламента на Косово/.../ смятаме, че е необходимо да се обсъди предложение за ССО."

Сръбското малцинство в Косово и Белград настояват за изпълнение на Брюкселското споразумение, една от точките в което е създаване на Съюз на сръбските общини. Прищина отказва да го приложи, защото се опасява, че това ще създаде "нова Република Сръбска", подобно на полуавтономната Република Сръбска в състава на Босна и Херцеговина, която пречи на евроинеграционните процеси на Босна, тъй като нейният представител в тричленното Председателство на страната използва правото си да блокира всички стъпки, които могат да доведат до сближаване на Босна и Херцеговина с НАТО, предаде БТА.