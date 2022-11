Японският император Нарухито има увеличена простата, но няма причина за безпокойство, предаде днес агенция Киодо, позовавайки се на Управлението по въпросите на императорския двор.

Императорът е бил в неделя на медицински преглед. В началото на миналия месец управлението съобщи, че нивото на неговия простатен специфичен антиген (PSA), използван като туморен маркер, е малко по-високо от нормалното. По-късно този месец, за да се потвърдят лабораторните резултати, ще бъдат взети тъканни проби, съобщи БТА.