Президентът и премиерът на Косово ще участват на Форума на мира в Париж

Президентът и премиерът на Косово Вьоса Османи и Албин Курти ще участват днес във Форума на мира в Париж заедно с други световни лидери и ръководители на международни организации, съобщи КосоваПрес.

Форумът се организира от президента на Франция Еманюел Макрон и петото му провеждане ще събере лидери от цял ​​свят, както и високопоставени представители на международни организации, бизнеса и банки за развитие, за да се обсъди преодоляването на множество глобални кризи, като се насърчи укрепването на сътрудничеството и многостранните отношения.

Президентът на Косово ще се включи в обсъжданията за съвместната работа в критичното за континента време и ще проведе двустранни срещи с други лидери, за да обсъди задълбочаването на сътрудничеството за преодоляване на настоящите предизвикателства пред мира и сигурността, пише КосоваПрес като се позовава на прессъобщение.

Във видео съобщение косовският премиер Албин Курти каза, че има възможност в Париж да проведе тристранна среща с президента на Сърбия Александър Вучич, пише агенцията.

„В готовност съм, защото съм подготвен и винаги заинтересован от диалог за споразумение, за пълно нормализиране на отношенията между Република Косово и Сърбия, с взаимно признаване в центъра (на споразумението)“, каза Курти.

Министър-председателят на Косово говори и за вариантите във връзка със споразумението със Сърбия, предаде БТА.