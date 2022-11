Ураганът Никол удари Флорида (Видео)

След като връхлетя Бахамските острови, ураганът Никол достигна рано тази сутрин атлантическото крайбрежие на югоизточния американски щат Флорида, където беше издадена заповед за евакуация, съобщиха метеорологичните служби на САЩ, цитирани от Франс прес. Eyewall No. 67 for me. At 11:23 pm in Jensen Beach #Florida. A comparatively mild one. That said, I think winds may have been stronger earlier. Anyhoo, radar says this is #Hurricane #NICOLE’s eyewall. pic.twitter.com/Z1PzOsK2Ko — Josh Morgerman (@iCyclone) November 10, 2022

"Никол достига сушата покрай източното крайбрежие на Флорида, точно на юг от Виро Бийч“, се казва в бюлетин, разпространен от базирания в Маями Национален център за ураганите.

Ураганът, придружен от ветрове със скорост до 120 км/ч, може да принуди американската космическа агенция НАСА отново да отложи дългоочакваното изстрелване на ракета.

В четири окръга във Флорида е издадена заповед за задължителна евакуация, съобщиха щатските служби за управление на извънредни ситуации.

Никол заплашва да засегне космическия център "Кенеди", близо до град Орландо. Заради урагана космическата агенция веднъж вече от отложи изстрелването на най-мощната създавана от нея някога ракета - от 14 за 16 ноември.

Възможна нова дата за мисията "Артемис 1" вече е насрочена за 19 ноември. Ракетата, наречена СЛС, е проектирана да издържа на вятър от 74,4 възела или около 137 км/ч, съобщи БТА.

Това лято два опита за излитане бяха отложени в последния момент поради технически проблеми, след което високата 98 метра ракета трябваше да бъде върната в монтажната сграда в края на септември, за да бъде защитена от друг ураган, Йън.