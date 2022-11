Милош Вучевич: Осигуряването на мир в Косово е задължение на КейФОР

Сръбският министър на отбраната Милош Вучевич заяви, че осигуряването на мир в Косово е "задължение на КейФОР и тяхна трябва да е оценката колко жива сила и оръжия са необходими за това".

"Гледаме на КейФОР като на фактор, който трябва да защити и гарантира безопасността на всички граждани в Косово. Особено сега, след оттеглянето на сърбите от институциите, да не позволи (премиерът Албин) Курти да изпрати полицаи от албанска националност от юг, които да заменят сръбските полицаи. Това би било път с непредвидими последици", каза Вучевич за днешния брой на вестник "Вечерне новости".

Той каза, че Сърбия не иска войни, "не искаме и други нации да страдат, но нашите призиви за разговори, за диалог не означават, че сме слаби или неподготвени, нерешителни". "Просто смятаме, че е по-добре да имаме диалог и разговор, да седнем на масата, вместо да стоим в окопите", каза Вучевич, цитиран от БТА.

Той отговори утвърдително на въпроса дали се финализира идеята за връщане на задължителната военна служба.