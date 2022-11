Мелани Жоли: Канада ще обяви новата си стратегия за региона на Индийския и Тихия океан

Канада ще обяви следващия месец своята нова стратегия за района на Индийския и Тихия океан, за да се противопостави на Китай по темата за правата на човека. Това обяви вчера канадският външен министър Мелани Жоли, цитирана от Ройтерс.

Страните от региона са важни за националната сигурност на Канада и нейните цели в икономиката и опазването на околната среда, каза Жоли в Торонто, преди да започне официална обиколка из района. Министърката призна, че с Китай трябва да се сътрудничи по важни въпроси като здравеопазването в глобален план, неразпространението на ядрени оръжия, промените в климата и намаляването на биоразнообразието, въпреки че Китай става "все по-разрушителна световна сила".

Дипломатическото напрежение между Отава и Пекин е високо, след като през 2018 г. в Канада бе арестувана Мън Ванчжоу, вицепрезидент на "Хуавей", по подозрение в банкови измами и нарушение на санкции срещу Иран. След това Китай арестувани двама канадци и ги обвини в шпионаж. Въпреки че миналата година тримата бяха освободени, двустранните отношения останаха хладни и вчерашното изявление на Жоли предизвика реакцията на Пекин.