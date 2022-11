Чавушоглу: Азия излиза на преден план

Министърът на външните работи Мевлют Чавушоглу заяви днес, че "Азия излиза на преден план", предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Чавушоглу говори в Ташкент на подготвителна среща за предстоящата среща на върха на Организацията на тюркските държави.

Отдаваме голямо значение на общите действия с Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, каза турският външен министър.

Той изтъкна още, че подписаният миналата година на срещата на върха на Организацията на тюркските държави в Истанбул документ "Визия за Тюркския свят 2040" е важна стъпка в дългосрочен план.

Наложително е да подобрим връзките и транспортните коридори между нас. Тази цел е и важен елемент от документа, изтъкна Чавушоглу, цитиран от БТА.

Утре в Самарканд ще се състои срещата на върха на Организацията на тюркските държави (ОТД).