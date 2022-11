"Амнести интернешънъл": Възможно е Русия да е извършила престъпления срещу човечеството

Русия може да е извършила "престъпления срещу човечеството", като насилствено е прехвърлила на своя територия или в райони под контрола на проруските сепаратисти украински цивилни от райони, окупирани от нейните войски в Украйна, каза днес неправителствената организация "Амнести интернешънъл", цитирана от Франс прес.

"Деца са били отделени от семействата си... в нарушение на международното хуманитарно право", посочи правозащитната неправителствена организация въз основа на свидетелствата на 88 украинци, почти всички от които след това са се установили в Украйна или в европейски страни.

"Отделянето на деца от семействата им и принуждаването на хората да се местят на стотици километри от домовете си е още едно доказателство за тежкото страдание, което руската инвазия причини на украинските мирни граждани", каза генералният секретар на "Амнести интернешънъл" Аниес Каламар в прессъобщение, придружаващо публикуван днес обширен доклад.

"Ужасната руска тактика на насилствено прехвърляне и депортиране представлява военно престъпление. "Амнести интернешънъл" смята, че то трябва да бъде разследвано като престъпление срещу човечеството", добави тя.

Цивилни, разказали преживяванията си пред неправителствената организация, описаха "съпроводени с нарушения процеси на подбор" в така наречените лагери за "филтриране", които понякога завършват с произволно задържане, малтретиране и дори изтезания. В един от случаите жена е била отделена от 11-годишния си син по време на този процес, след което е била задържана, без никога повече да види детето си, казва "Амнести интернешънъл". Повечето от хората, говорили пред организацията, идват от Мариупол - разрушен град в Югоизточна Украйна. Други идват от регионите на Харков и Луганск в Източна Украйна, както и от Херсон и Запорожие в Южна Украйна, съобщи БТА.

"Повечето от хората, особено тези от Мариупол, говорят за принудително преместване, което означава, че не са имали друг избор освен да пътуват до Русия или окупираните от Русия райони", се казва в доклада. Тези премествания "вероятно представляват престъпления срещу човечеството", се допълва в доклада.

При друг случай в Русия няколко души казаха, че са се почувствали принудени да кандидатстват за руско гражданство.