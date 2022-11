Започнаха проучванията за природен газ край бреговете на Югозападна Гърция

Гръцкият министър на енергетиката и околната среда Костас Скрекас съобщи, че американският енергиен гигант „Ексън мобил“ (ExxonMobil) е започнал проучвания за природен газ край бреговете на Югозападна Гърция, стартирайки отложен проект в момент, когато Европа търси алтернативни енергийни източници заради войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Корабът на „Ексън мобил“ вече работи в района, заяви днес министърът пред държавната телевизия ЕРТ (ERT).

Този ход идва на фона на засиленото напрежение със съседна Турция и е проект, който е силно критикуван от екологични групи, отбелязва АП, цитирана от БТА.

"Корабът започна (работа). В момента той полага кабелите", които са необходими за звуковите вълни, използвани при проучването, каза Скрекас и посочи, че „запасите, които се предполага, че съществуват югозападно от Крит и Пелопонес, може би са последната надежда на минната индустрия“.

Ако сеизмичните изследвания покажат наличието на запаси, проучвателните сондажи могат да започнат през 2025 г., каза министърът, цитиран от БТА.

Групи за защита на околната среда твърдят, че дълбоководното търсене на ресурси ще има "непоносими" последици за уязвимите популации на китове и делфини. Критиците подчертават и потенциалния риск от разливи и твърдят, че проектът би увеличил използването на изкопаеми горива в Гърция на фона на кризата с изменението на климата на планетата, отбелязва АП.

Блокът, запазен за проучването, попада в район на Средиземно море, който е жизненоважно местообитание на застрашените от изчезване кашалоти, както и за други китоподобни, които вече са застрашени от риболов, сблъсъци с кораби и замърсяване с пластмаса. Бозайниците са особено чувствителни към подводния шум, предизвикан от сеизмичните проучвания, при които звуковите вълни се отразяват от морското дъно, за да се открият потенциални находища. Доказано е, че сонарите, използвани от военни кораби, имат смъртоносно въздействие върху китовете, а според експертите сеизмичните проучвания могат да причинят същото, посочва агенцията.