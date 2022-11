НАТО: Изтеглянето на руските сили от Херсон би било поредна победа за Киев

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви днес, че изтегляне на руските сили от град Херсон в Южна Украйна би било "поредна победа" за Киев, предаде Франс прес.

"Взехме предвид обявяването на руско изтегляне от Херсон. Трябва да видим как ще се развие ситуацията на терен през следващите дни", заяви Столтенберг пред журналисти в Рим, където е на посещение по покана на италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

"Ясно е, че Русия е под силен натиск и ако тя напусне Херсон - това ще е поредна победа за Украйна", добави още той. "Видяхме, че украинските сили са в състояние да отблъснат руските войски и да освободят територии. Тези успехи са дело на храбрите и смели украински войници. В същото време, невижданата подкрепа, която оказват съюзниците от НАТО, включително Италия, се отразява на резултатите на бойното поле и остава жизненоважна за напредъка на Украйна", смята генералният секретар.