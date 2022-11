Мистериозна смърт: Криптомилионер се удави, след като туитна, че ЦРУ го следи

Криптомилионер се удави на плаж в Пуерто Рико. Мистериозната смърт настъпва, след като той публикува в Туитър, че ЦРУ и "Мосад" го следят и ще го убият.

29-годишният Николай Мушегян умира на 28 октомври, часове след като публикува последния си туит.

"ЦРУ, Мосад и педофилският елит управляват някакъв вид канал за трафик на хора с цел сексуално изнудване от Пуерто Рико и Карибските острови. Те ще ме изнудват. Ще ме измъчват до смърт", гласи последният пост на Мушегян в социалната мрежа. CIA and Mossad and pedo elite are running some kind of sex trafficking entrapment blackmail ring out of Puerto Rico and caribbean islands. They are going to frame me with a laptop planted by my ex gf who was a spy. They will torture me to death. — ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️ (@delete_shitcoin) October 28, 2022

Тялото на 28-годишния мъж е открито от сърфист на плажа Ашфорд на 29 октомври. Николай е бил напълно облечен и е носел портфейла си.

Той е открит от сърфист във водата на плажа Ашфорд на 29 октомври, напълно облечен и с портфейла си, пише "Дейли мейл". Nikolai Mushegian Dead: What Was His Cause of Death?#NikolaiMushegian https://t.co/ItWfIrKaWG — Naija Jists (@NaijaJists) November 4, 2022

Представители на криптовалутната общност в Пуерто Рико смятат, че в смъртта му няма нищо подозрително.

"Николай беше прекрасен човек с детска душа. Беше гениален. А гениалността може да докара човек до ръба на лудостта", казва негов близък приятел.

Семейството на Мушегян споделя, че той имал проблеми с психичното здраве. Дори се наложило баща му да се премести да живее при него в Пуерто Рико, където младият милионер имал къща за 6 млн. долара.

Властите в Пуерто Рико са започнали разследване за смъртта на криптомилионера.