Кадиров: Ние трябва да превземем Европа, докато не падне на колене пред Русия

Чеченският лидер Рамзан Кадиров призова всички мюсюлмани да се вдигнат на оръжие срещу европейските държави. Те трябвало да ги накарат да поискат прошка от Русия. Това стана ясно от видео, което бързо се разпространи в социалните мрежи.

"Събудете се и бъдете мюсюлмани, бъдете мъже. Ние просто без оръжие сме длъжни да превземем европейските държави, докато те не застанат на колене и не помолят Русия за прошка", казва Кадиров във видеото.

Призовавам всички мюсюлмани, кавказци, чеченци. Какво седите? Създавайте батальони. Аз ще ви снабдя с дрехи, с оръжия. Трябва да защитите интереса на Корана, на нашата държава, на любимия ни пророк, суверенитета ни. Вие кои сте, ако днес не се вдигнете срещу тези чакали, сатанисти и фашисти? Всяка майка, всеки баща е длъжен да даде своя син, за да отстоява интересите на мюсюлманите, на християните, да защитава обичаите, традициите, религиите."

"Тази война е свещена. Аз мечтая да умра в тази война заедно със синовете си. Но ще умрем, след като ви унищожим. Победата е с нас. Който не е с нас е под нас", допълни той.