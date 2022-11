Летящите таксита в Абу Даби скоро могат да станат реалност

Летищата в столицата на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Абу Даби планират да пуснат електрически таксита с вертикално излитане и кацане за превоз на хора и товари, съобщи Терминалната администрация в Туитър.

„Летищата и френската компания Groupe ADP ще участват в съвместното планиране, проектиране, разработване и експлоатация на наземната инфраструктура за електрически таксита Advanced Air Mobility в Абу Даби“, казаха от пресслужбата. В близко бъдеще пътниците ще могат да летят до международното летище на емирството и след това да се върнат у дома с летящо електрическо такси.