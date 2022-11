Взривове в Истанбул, има загинали и ранени (обновена, видео)

Има загинали и ранени хора при взрива, избухнал днес на пешеходния бул. "Истиклял" в центъра на Истанбул, съобщи валията на града Али Йерликая, цитиран от турската частна телевизия НТВ, предава БТА. Според губернатора на Истанбул загиналите са 4-ма, а ранените поне 38 души. Истанбулската главна прокуратура съобщи, че е започнало разследване на експлозията.

Експлозията е станала около 16.20 ч., когато в района е имало много хора.

На мястото са изпратени голям брой линейки и пожарни екипи. Районът е отцепен от полицията.

Кадри, изпратени до Middle East Eye от мястото на инцидента, показваха телата на едно дете и един мъж, смъртоносно ранени.

„Има сериозни подозрения, че това е самоубийствена бомба, но все още нямаме официално изявление“, обяви кореспондентът на Ал Джазира от Истанбул.

Bellingcat разпространи запис от камери за видеонаблюдение от днес, който показва торба, оставена на пейка, която изглежда като възможен източник на експлозията.

"Има загинали и ранени хора. Ще осведомяваме обществеността за развоя на събитията", съобщи валията на Истанбул.

Засега причината за взрива не е известна, предаде турският телевизионен канал ТРТ.

Моментът на взривът е запечатан на видеозаписи, направени от свидетели и разпространени от турските медии. Булевард "Истиклял" е най-оживената търговска улица в Истанбул и започва от площад "Таксим" в центъра на мегаполиса.

Булевард "Истиклял" е най-оживената търговска улица в Истанбул и започва от площад "Таксим" в центъра на мегаполиса.

