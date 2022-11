Трима убити и двама ранени при стрелба в университет във Вирджиния

Трима души са убити, а други двама са ранени при стрелба в главния кампус на Вирджинския университет в Шарлътсвил, САЩ, съобщи Си Ен Ен.

В неделя заподозреният - идентифициран като студент, е открил стрелба около 22:40 ч. местно време в кампуса, съобщи ректорът на университета Джим Райън.

Стрелецът все още се издирва. Смята се, че мъжът, който според полицията се казва Кристофър Дарнел Джоунс-младши, е въоръжен и опасен. Очевидци са обяснили, че носи тъмночервено яке, сини дънки и червени обувки. Най-вероятно кара черен джип. The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw — UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022

Двамата ранени получават медицински грижи, заяви ректорът на университета и допълни, че е съсипан. Не се съобщава какво е състоянието им, пише OFFNews.

Трите жертви все още не са идентифицирани. Не е ясно дали са студенти.

В издирването на заподозрения мъж се е включил и хеликоптер. Часовете в понеделник са отменени.

Учещите във Вирджинския университет са призовани да не излизат, докато стрелецът не бъде открит.