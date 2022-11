НАТО: Не бива да правим грешката да подценяваме Русия

Украйна трябва сама да реши при какви условия би била склонна да преговаря с Русия за прекратяване на войната, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и добави, че ролята на алианса е да подкрепя Киев, предаде Ройтерс.

"Какви условия би приела за приемливи за нея, зависи единствено и само от Украйна. А това, което зависи от нас, е да подкрепяме Киев", каза той на обща пресконференция в Хага с представители на нидерландското правителство. "Не бива да правим грешката да подценяваме Русия. Тя все още контролира големи части от Украйна. Това, което ние трябва да направим, е при евентуални преговори Киев да може да ги води от максимално изгодни изходни позиции."