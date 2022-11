Дженифър Анистън се сбогува с баща си

Бащата на Дженифър Анистън - Джон Анистън, е починал преди няколко дни. Това става ясно от публикация на актрисата в профила ѝ в Instagram.

Звездата от "Приятели" публикува няколко свои снимки с баща си, като към поста добави трогателно послание:

"Скъпи татко…⁣ Джон Антъни Анистън, ти беше един от най-прекрасните хора, които някога съм познавала. Толкова съм благодарна, че се издигна в небесата тихо и без болка. При това на 11.11! Винаги си имал перфектен тайминг. Това число завинаги ще има още огромно значение за мен сега. Ще те обичам до края на времето! Не забравяй да ме посещаваш". View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Джон Анистън, роден като Янис Анастасакис, е американски актьор от гръцки произход. Известен е с ролята си на Виктор Кириакис в сериала „Дните от нашия живот“.

Джон Анистън е баща на Дженифър Анистън от първия му брак с актрисата Нанси Доу, пише "Вести".