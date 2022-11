Екоактивисти заляха картина на Климпт във Виена с черна течност (Видео)

Екоактивисти заляха с черна течност картината на австрийския художник Густав Климт "Смърт и живот", изложена в музея "Леополд" във Виена.

Специалистите проучват дали са нанесени щети на платното, което е зад защитно стъкло.

От организацията "Последното поколение" поеха отговорност за посегателството, съобщи БНР.