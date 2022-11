Ракетата, ударила Полша, е изстреляна от украински сили по руска ракета, подозират САЩ

Американски официални представители съобщиха, че по първоначални данни ракетата, ударила Полша, е била изстреляна от украинските сили по приближаваща руска ракета, предаде Асошиейтед прес.

Тримата американски представители са поискали да останат неназовани. Според тях това е станало на фона на вчерашния опустошителен ракетен залп, изстрелян от Русия по електроенергийната инфраструктура на Украйна.

"Тази сутрин, докато бях в Бали, разговарях с полския външен министър Рау и украинския външен министър Кулеба относно експлозията в Източна Полша. Съгласихме се да поддържаме тясна координация през следващите дни, докато тече разследването и се определят подходящите следващи стъпки", написа Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън в Туитър.