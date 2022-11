Силни взрове разтърсиха руския Белгород (Видео)

Четири силни експлозии бяха чути в небето над центъра на руския град Белгород, като се допуска възможността да е сработила системата за противовъздушна отбрана в града, съобщава кореспондент на РИА Новости от мястото на инцидента.

Експлозиите са били толкова силни, че прозорците на сградите са се разтърсили. Все още няма официални коментари за случилото се, отбелязва агенцията. Explosions are recorded in #Belgorod region, Russia. In some streets the lights went out. pic.twitter.com/0sgh1YH0OS — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2022

Ден преди това системата за противовъздушна отбрана работи в Грайворонския окръг и Валуйския район. Освен това двама души загинаха при обстрела на Шебекино.

Украинските войски постоянно нанасят удари по граничните райони на Русия. В Брянска, Курска, Белгородска област и в Крим остава в сила т.нар. жълта степен на опасност, предаде Агенция "Фокус".